Москвичи выбрали имя дельфиненку из «Москвариума»

Дельфиненка из «Москвариума» назвали Лаки, что в переводе с английского означает «счастливчик». Имя ему выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», сообщается на портале мэра и правительства столицы.
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