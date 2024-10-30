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Москвичи выбрали имя дельфиненку из «Москвариума»

Москвичи выбрали имя дельфиненку из «Москвариума»

Дельфиненка из «Москвариума» назвали Лаки, что в переводе с английского означает «счастливчик». Имя ему выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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