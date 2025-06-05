Косметичка студентки: как выбрать лучшие бьюти-продукты?

Косметичка студентки: как не потеряться в океане бьюти-продуктов? Каждая студентка, поднимая глаза на утренний солнечный свет (или же, напротив, наблюдая за серыми облаками, что в последнее время стало привычным, как граммофон у бабушки), понимает, что жизнь в вузе – это не только учёба, но и настоящая суета.