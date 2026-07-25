Стало известно о предупреждении США в адрес Украины

США предостерегли Украину из-за атак в Черном море. Об этом стало известно Wall Street Journey. Как пишет издание, нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на атаки украинских войск в Черном море.
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