400 российских организаций стали жертвами хакеров в 2023 году

В 2023 году злоумышленники продолжают активно заниматься кражей персональных данных граждан России. Согласно данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», за первые месяцы года было опубликовано более 400 российских организаций.
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