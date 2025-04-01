Дело экс-руководителей ФГУП МВД, обвинявшихся в растрате ₽151 млн, закрыто

Мещанский суд Москвы закрыл дело в отношении троих бывших руководителей ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России" (РСУ МВД РФ), обвинявшихся в растрате 151 млн рублей при строительстве двух ведомственных санаториев в Сочи.
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