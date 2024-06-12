Картофельные оладьи по-деревенски

Простой рецепт по-настоящему вкусных драников. Готовим вместе! Ингредиенты Картофель 1 кг мука 30 г соль, перец по вкусу сало 150 г сметана 200 г Способ приготовления Сырой картофель нужно очистить и натереть на терке.
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