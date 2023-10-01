Конец Европы, которую мы знаем «Европейский выбор» стал главной украинской национальной идеей ещё с 1990-х годов.
Украинцы опаздывают на горящий поезд
Комментарии
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Леонид Руси
Запад погряз в разврате и окунулся в сатанизм. Стало быть он обречён... Планетой управляет Всевышний и ангелы Его, а не баксы. Мы находимся в космосе, если кто забыл... И миллиарды духов, ангелов и демонов наблюдают за нами очень внимательно... под микроскопом. Причём они знают будущее... которое ещё не наступило... Мы все духи, которые здесь стажируются в этх телах. А потом мы возвращаемся в астрал, домой. Только сатанисты в рай не попадают... )))
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21 час.
Юрий Золотарев
Бандеросволочей НИЧТО не "оправдает"!! А "успокоит" - только могила.
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21 час.
Мария Беликова
Так не только Украина рванула на помойку! Наша элитка продолжает туда рваться с возрастающим рвением! Уже счета им заблокировали, автомобили туда не пускают.... Так нет! Их выставляют в дверь, а они прорываются в окно! Просто срам какой-то.
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5 час.
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