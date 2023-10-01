Украинцы опаздывают на горящий поезд

Леонид Руси

Запад погряз в разврате и окунулся в сатанизм. Стало быть он обречён... Планетой управляет Всевышний и ангелы Его, а не баксы. Мы находимся в космосе, если кто забыл... И миллиарды духов, ангелов и демонов наблюдают за нами очень внимательно... под микроскопом. Причём они знают будущее... которое ещё не наступило... Мы все духи, которые здесь стажируются в этх телах. А потом мы возвращаемся в астрал, домой. Только сатанисты в рай не попадают... )))