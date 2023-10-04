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Вечерний Новосибирск

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Бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта

Бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта

«Оперативно выполнен большой комплекс работ на фасаде здания, кровле, фундаменте бассейна. Важно, что мы можем возобновить тренировочный процесс и запустить турнирный цикл в нашем основном 50-метровом бассейне», – подвёл промежуточные итоги врио министра физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

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