Бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта

«Оперативно выполнен большой комплекс работ на фасаде здания, кровле, фундаменте бассейна. Важно, что мы можем возобновить тренировочный процесс и запустить турнирный цикл в нашем основном 50-метровом бассейне», – подвёл промежуточные итоги врио министра физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.