Резкое ужесточение налоговой политики: Киев фактически начал грабеж населения

Киев начинает настоящий грабеж населения на фоне уменьшения объемов финансовой помощи с Запада. Власти ужесточают налоговую политику и отменяют все льготы, сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
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