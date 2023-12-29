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Несекретные материалы

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Резкое ужесточение налоговой политики: Киев фактически начал грабеж населения

Резкое ужесточение налоговой политики: Киев фактически начал грабеж населения

Киев начинает настоящий грабеж населения на фоне уменьшения объемов финансовой помощи с Запада. Власти ужесточают налоговую политику и отменяют все льготы, сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

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Комментарии
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E
Ed
Вспомним, как западенци увозили  награбленное на востоке Украины. Бумеранг вернулся, но уже для всех
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