Президент США Дональд Трамп заявил, что был впечатлён презентацией летающей модели Tesla. При этом глава Белого дома отметил, что не планирует садиться за руль нового автомобиля.
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