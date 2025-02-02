Райс набрал 9 очков за матч с «Ман Сити». У полузащитника «Арсенала» 2 ассиста

Во 2-м тайме Деклан Райс отдал 2 ассиста: на Майлза Льюис-Скелли и Итана Нванери. За игру у полузащитника «Арсенала» 9 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +6 за ассисты), его выбрали 2,59% игроков.
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