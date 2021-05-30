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Calypso - Девушка Дня

Calypso - Девушка Дня

Calypso (Calypso Muse) - 29-летняя модель из Колумбии.

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Rosomaha
Ах,ох,ух, а улыбается, ну прелесть, не сглазить бы...
Денис Ефремов
Девчонка супер...
Вален Алимов
29 лет пора остепенится.. А не трясти грудями
Михаил Капуза
А вот это суупееерррр
Иван Михайлов
Хороша, но для показа её красоты нужен хороший фотограф.
Иван Михайлов
Евгений Попов
Девчонка супер...
Сергей Зюкин
Хороша, чертовка!🤩
Юрий Македонский
КОКЕТКА!
Алексей Вас
Всё хороши когда в постели шевелятся.
Виктор Тарабрин
Красотка!

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