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Военное обозрение

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Германия поставила Украине три дополнительные самоходные зенитные установки Gepard для «защиты зернового коридора»

Германия поставила Украине три дополнительные самоходные зенитные установки Gepard для «защиты зернового коридора»

Германия передала Украине еще три самоходные зенитные установки Gepard, они вошли в новый пакет военной помощи.

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