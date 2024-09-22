Даёшь Всевобуч 3.0!

17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» Член Военного совета Московского военного округа и Московской зоны обороны генерал-лейтенант Константин Телегин, вспоминая о тревожных днях осени 1941 года, напишет в послевоенных мемуарах: «Центральный парк культуры и отдыха.