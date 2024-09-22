БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Алексей Васильев
    Какой еще суд присяжных??? Урода на осину, родню в семь колен в кишлак.У таджика лишивше...
  • Alex Nемо
    Справедливо было бы со следующим изменением - с высылкой ВСЕХ членов их семей (без учёта их поголовья в числе высылае...У таджика лишивше...
  • Тимофей
    Преступник должен сидеть до своей смерти, всю родню лишить гражданства и выслать из страны. Это будет справедливо.У таджика лишивше...

Даёшь Всевобуч 3.0!

Даёшь Всевобуч 3.0!

17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» Член Военного совета Московского военного округа и Московской зоны обороны генерал-лейтенант Константин Телегин, вспоминая о тревожных днях осени 1941 года, напишет в послевоенных мемуарах: «Центральный парк культуры и отдыха.

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