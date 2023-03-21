Высокий пост не сработал: Генерала заподозрили во взятках на 19 миллионов рублей

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что против зам командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбуждено уголовное дело по подозрению в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что против зам командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбуждено уголовное дело по подозрению в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий.
Свежие комментарии