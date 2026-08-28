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Даниил Орлов о «Спартаке» после 0:4 от ЦСКА: «От нас 3 шайбы в наши ворота залетели – впервые в моей карьере. Было что-то похожее на матчи плей-офф»

Защитник « Спартака » Даниил Орлов высказался о поражении от ЦСКА (0:4) на Кубке мэра Москвы .  – Мягко говоря, не самый лучший результат для нас.

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