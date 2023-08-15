Военное обозрение

3 512 подписчиков

Украинский депутат: Военные расходы бюджета страны в 2024 году превысят $43 млрд

Украинский депутат: Военные расходы бюджета страны в 2024 году превысят $43 млрд

Конфликт на Украине вот уже идет второй год и если учитывать военные расходы, которые планирует Запад и Киев на 2024 год, то очевидно, что боестолкновения продолжаться и в следующем году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх