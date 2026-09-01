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Тульские новости

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Правительство ликвидирует филиалы РАНХиГС в Туле и Чите

Правительство ликвидирует филиалы РАНХиГС в Туле и Чите

Под закрытие попали филиалы РАНХиГС в Туле и Чите, решение правительства уже опубликовано.Правительство РФ приняло решение о ликвидации двух филиалов РАНХиГС.

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