В Барнауле новый троллейбус "сломался" в первый день выхода на маршрут

В работе "Авангарда" произошел кратковременный сбой, вскоре он вернулся на линию В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в работе нового троллейбуса "Авангард" произошел сбой, пишет телеграм-канал Barnaul 22.
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