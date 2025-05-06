В Барнауле новый троллейбус "сломался" в первый день выхода на маршрут

В работе "Авангарда" произошел кратковременный сбой, вскоре он вернулся на линию В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова в работе нового троллейбуса "Авангард" произошел сбой, пишет телеграм-канал Barnaul 22.