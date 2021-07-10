Инициатива не наказуема, но сильно тяжела: как законно разбить клумбу во Владивостоке

Если у вас из окна вид не во двор, который можно благоустроить, работая с управляющей компанией или товариществом собственников жилья, а на косогор, который находится на городской земле, и вы хотите его благоустроить, важно сделать это правильно.
Если у вас из окна вид не во двор, который можно благоустроить, работая с управляющей компанией или товариществом собственников жилья, а на косогор, который находится на городской земле, и вы хотите его благоустроить, важно сделать это правильно.
Свежие комментарии