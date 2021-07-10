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Инициатива не наказуема, но сильно тяжела: как законно разбить клумбу во Владивостоке

Инициатива не наказуема, но сильно тяжела: как законно разбить клумбу во Владивостоке

Если у вас из окна вид не во двор, который можно благоустроить, работая с управляющей компанией или товариществом собственников жилья, а на косогор, который находится на городской земле, и вы хотите его благоустроить, важно сделать это правильно.

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