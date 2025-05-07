Белорусы начали проектировать новый тоннель для Новосибирского метрополитена

Новосибирск и Минск развивают сотрудничество в транспортной сфере.Белорусская компания "Минскметропроект" получила муниципальный контракт и уже приступила к проектированию второго перегонного тоннеля между станциями Новосибирского метрополитена "Золотая нива" и "Берёзовая роща".