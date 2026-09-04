Пекин предлагает новую архитектуру безопасности Ближнему Востоку

Госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в Египет, состоявшийся 2 сентября 2026 года, стал первой поездкой китайского лидера в эту страну за десятилетие и первым его визитом на Ближний Восток с конца 2022 года.
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