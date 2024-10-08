Экономическая зависимость Грузии от России: между прагматизмом и политикой Ольга ВайленкоНа улицах Тбилиси часто можно услышать русскую речь, а в местных супермаркетах — увидеть российские товары, от продуктов питания до бытовой химии.
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