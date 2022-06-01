Путин отправил в отставку полковника полиции и пять генералов МВД

kremlin.ru / Администрация президента России Полковник полиции Эмиль Мусин и пять генералов МВД Василий Кукушкин, Александр Лаас, Андрей Липилин, Александр Удовенко и Юрий Инстранкин отправились в отставку по решению президента РФ Владимира Путина.