России прилетел нож в спину, притом от "союзника". Армения атаковала русских пограничников. Подконтрольные Николу Пашиняну СМИ развернули целую информационную кампанию.
НОЖ В СПИНУ РОССИИ ОТ "СОЮЗНИКА": АРМЕНИЯ АТАКОВАЛА РУССКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
Комментарии
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лл
лина любимцева
А КУДА смотрят армяне? КОГО они привели к власти в Армении?!! Или там уже и выбирать не из кого?!! ВСЕ ОТТУДА СМЫЛИСЬ? Кто куда... Кто в Россию, кто в США...
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17 час.
Пульхерия Djem
Армяне,вы же добрые и умные люди.Почему пашинян до сих пор восседает на троне?
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10 час.
Nazim Ярмагомедов
УБРАТЬ ПАШИНЯНА,как это делают американцы!
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2 час.
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