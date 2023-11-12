Sohu: Россия стремительно наращивает оборонный потенциал, Украина воюет чужим оружием

По данным, приведённым генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, производство российской военной техники за последний год значительно выросло: выпуск танков увеличился в семь раз, а бронетранспортёров, включая все виды машин пехоты – примерно в 4,5 раза, пишет китайский медиа-портал Sohu.
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