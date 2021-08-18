«Похоже, задействован весь потенциал PS5»: Инсайдер назвал Call of Duty Vanguard одной из самых красивых некстген-игр

Call of Duty: Vanguard является одной из самых красивых игр для консолей текущего поколения. Таким мнением у себя в микроблоге поделился инсайдер Том Хендерсон, которому уже довелось оценить геймплей сюжетной кампании шутера на PlayStation 5.
Call of Duty: Vanguard является одной из самых красивых игр для консолей текущего поколения. Таким мнением у себя в микроблоге поделился инсайдер Том Хендерсон, которому уже довелось оценить геймплей сюжетной кампании шутера на PlayStation 5.
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