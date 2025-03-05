Госдума завершила реформу местного самоуправления: что ждет регионы

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о реформе местного самоуправления. Законодательная новелла позволит регионам переходить с двухуровневой системы управления на одноуровневую, упразднив городские и сельские поселения.
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