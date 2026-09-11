«НТВ-Плюс» возобновил вещание через российский спутник «Экспресс-АТ2»

Сибирякам не придется крутить тарелки: «НТВ-Плюс» всё переключит сам «НТВ-Плюс» возобновил спутниковое вещание с орбитальной позиции 56° восточной долготы, для этого задействован российский спутник «Экспресс-АТ2».
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