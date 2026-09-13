История первого пылесоса в России: устройство и особенности модели «Благо»

Пылесосы на заре своего развития не были бытовыми приборами, а представляли собой услугу: к дому подъезжала конная повозка с громоздким вакуумным аппаратом, шланги закидывали в окна, и уборка проводилась внутри помещения.
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