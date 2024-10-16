РИАН: в деле о некачественных бронежилетах для МО появился новый фигурант

В рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант по фамилии Илькевич, об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.
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