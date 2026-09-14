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Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова плату за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова плату за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с артиста Филиппа Киркорова задолженность за коммунальные услуги. Об этом 14 сентября указано в судебных материалах.

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