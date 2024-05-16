«Почему бы и нет?»: Роберт Шварцман не исключил участия в Формуле Е

Formula EРоссийско-израильский пилот Роберт Шварцман, который стал быстрейшим на тестах новичков чемпионата мира по гонкам электромобилей Формула Е в Берлине, не исключил своего участия в серии на полном расписании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии