Береговая охрана Китая заставила японское судно покинуть акваторию острова Дяоюйдао

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Японское рыболовное судно, во вторник и среду незаконно проникшее в воды близь острова Дяоюйдао, было вытеснено усилиями сотрудников Береговой охраны Китая /БОК/, заявили в ведомстве в четверг.