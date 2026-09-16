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Bubblemaps представила новый способ выявления rug pull до покупки

Bubblemaps представила новый способ выявления rug pull до покупки

Bubblemaps обновила свою платформу ончейн-аналитики, добавив инструменты для более раннего обнаружения токенов, которые могут представлять повышенный риск для покупателей.

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