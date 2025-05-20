Танковый апокалипсис: российский ПТРК «Корнет» как символ современного боя Ирина ВальковаСпециальная военная операция на Украине продемонстрировала не только мужество и выучку российских бойцов, но и сделала своеобразный «военный краш-тест» для вооружения НАТО.