«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию». По информации Bild, клуб не рассматривает вариант с назначением француза, даже несмотря на отказы от других тренеров.
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