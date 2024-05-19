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«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров

«Бавария» не рассматривает назначение Зидана, несмотря на отказы от других тренеров

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию». По информации Bild, клуб не рассматривает вариант с назначением француза, даже несмотря на отказы от других тренеров.

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