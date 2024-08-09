Правительство выделит 220 млн рублей на помощь жителям Курской области

В соответствии с поручением президента Владимира Путина правительство РФ за счет средств федерального бюджета выделит Курской области 220 млн рублей на помощь жителям, которые были вынуждены покинуть постоянное место проживания, в размере 10 тысяч рублей на человека, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.