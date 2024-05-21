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Когда в Челябинске наступит лето? Синоптики опубликовали свежий прогноз

Когда в Челябинске наступит лето? Синоптики опубликовали свежий прогноз

Рассказываем, каким будет июнь 2024 года. Спойлер: разным и непредсказуемым.Челябинцы, истосковавшиеся по тёплым денькам, мучаются вопросом: придёт ли лето в июне? Шутка ли! Даже в мае прошлого года горожане уже вовсю плескались на пляжах и нежились на щедром солнце, столбики термометров показывали +35! А в 2024 году на дворе скоро июнь, а жаркой погодой даже не пахнет.

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