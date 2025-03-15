Стармер: Запад не может позволить Путину играть в игры с соглашением о перемирии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Запад не может позволить российскому лидеру Владимиру Путину "играть в игры" с соглашением о перемирии, которое выдвинули США и Украина после переговоров в Джидде.
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