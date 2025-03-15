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Стармер: Запад не может позволить Путину играть в игры с соглашением о перемирии

Стармер: Запад не может позволить Путину играть в игры с соглашением о перемирии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Запад не может позволить российскому лидеру Владимиру Путину "играть в игры" с соглашением о перемирии, которое выдвинули США и Украина после переговоров в Джидде.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Может я чего-то не понимаю, может их там на островах кормят какой-то дрянью? Но глядя на их последних Премьер-министров, похоже нормальных политиков уже не осталось, одни чудаковатые мудаки.
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