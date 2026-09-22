Кубанская Неделя моды принесла региону 186 млрд рублей

Третий сезон кубанской Недели моды прошел в Краснодаре с участием дизайнеров из Краснодара, Крымска, Армавира, Геленджика и других российских регионов, а его темой стал Год единства народов России.
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