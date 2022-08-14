Америка горюет: Украина из-за России потеряла $12 триллионов. Почти что штатовских

На Западе зерновой портфель отыграли, взялись за полезные ископаемые Фото: Александр Река/ТАСС В ходе специальной военной операции Россия взяла под свой контроль месторождения полезных ископаемых Украины, который оцениваются минимум в 12,4 трлн.