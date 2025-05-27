С начала года 66 жителей Карелии из числа безработных открыли собственное дело при господдержке

На открытие бизнеса с начала года безработные Карелии получили 13,2 млн рублей. Так, молодая мама из Кондопоги открыла кабинет, в котором будет помогать жителям района решать сложные юридические проблемы.
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