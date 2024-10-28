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Киев представил план по Курской области главе Пентагона

Киев представил план по Курской области главе Пентагона

Киев представил план по Курской области главе Пентагона Ллойду Остину.Украинские власти провели персональный брифинг для министра обороны США, на котором представила свой план относительно Курской области.

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