В ХМАО были зафиксированы случаи заболевания туляремией из-за укусов комаров

Сайт sitv.ru со ссылкой на слова директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского проинформировал о распространении опасной инфекции — туляремии, передающейся от комаров и некоторых видов клещей.
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