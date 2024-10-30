Кардиолог Бирюкова назвала головокружение поводом обратиться к кардиологу

Врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анна Бирюкова сообщила в беседе с "Лентой.ру", что некоторые болезни сердца дают о себе знать почти неожиданно, но некоторые симптомы помогут узнать и предотвратить проблему задолго до приступа.
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