Кардиолог Бирюкова назвала головокружение поводом обратиться к кардиологу

Врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анна Бирюкова сообщила в беседе с "Лентой.ру", что некоторые болезни сердца дают о себе знать почти неожиданно, но некоторые симптомы помогут узнать и предотвратить проблему задолго до приступа.