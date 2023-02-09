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«Рейнджерс» выбрали Тарасенко, так как посчитали требования по компенсации за Кэйна и Майера завышенными

Стали известно, почему «Рейнджерс» решили подписать Владимира Тарасенко. По данным Эмили Каплан из ESPN, клуб из Нью-Йорка выбрал 31-летнего форварда, посчитав требования по компенсации за нападающего «Сан-Хосе» Тимо Майера и форварда «Чикаго» Патрика Кэйна слишком высокими.

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