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  • Патриот Сусанин
    Слава надёжным друзьям кишлачников и, в первую очередь володиным, матвиенкам, колокольцевы и т.п.!!!На что жаловаться...
  • Елена Бреслова
    о чем говорить, если мразь Софиева (легально!) живет в Москве и (кто-то!!‼️ помог получить ей 3-х комнатную на Рублев...На что жаловаться...
  • Air
    Да недобил всех этих жидов Сталин в 1937 году, вот и получили в 1990 году-распил жидами:- Самого Великого Просвященно...Великий распил

На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?

На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?

У нас тут глава МВД Колокольцев призвал сотрудников своего ведомства реагировать чутче на заявления граждан по поводу проблем с мигрантами.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
начинать надо с простого: все законы должны регистрироваться с момента подачи предложения о его принятии. При этом должна быть сохраняемая не менее 100 лет база: кто и когда инициировал (текст предлагаемого варианта), кто и какие предлагал изменения. А когда выясняется, что закон нанес вред - расследование (без срока давности).
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17 час.
ЕБ
Елена Бреслова
о чем говорить, если мразь Софиева (легально!) живет в Москве и (кто-то!!‼️ помог получить ей 3-х комнатную на Рублевке) и до сих пор не прекратила своих русофобских высказываний, помощи таджикам.😱 скакала на танке в 90-е, призывая убивать русских, очищая Таджикистан
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7 час.
ПС
Патриот Сусанин
Слава надёжным друзьям кишлачников и, в первую очередь володиным, матвиенкам, колокольцевы и т.п.!!!
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3 час.

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