У нас тут глава МВД Колокольцев призвал сотрудников своего ведомства реагировать чутче на заявления граждан по поводу проблем с мигрантами.
На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?
Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
начинать надо с простого: все законы должны регистрироваться с момента подачи предложения о его принятии. При этом должна быть сохраняемая не менее 100 лет база: кто и когда инициировал (текст предлагаемого варианта), кто и какие предлагал изменения. А когда выясняется, что закон нанес вред - расследование (без срока давности).
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17 час.
ЕБ
Елена Бреслова
о чем говорить, если мразь Софиева (легально!) живет в Москве и (кто-то!!‼️ помог получить ей 3-х комнатную на Рублевке) и до сих пор не прекратила своих русофобских высказываний, помощи таджикам.😱 скакала на танке в 90-е, призывая убивать русских, очищая Таджикистан
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7 час.
ПС
Патриот Сусанин
Слава надёжным друзьям кишлачников и, в первую очередь володиным, матвиенкам, колокольцевы и т.п.!!!
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3 час.
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