На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?

ВС

Владимир Степанов

начинать надо с простого: все законы должны регистрироваться с момента подачи предложения о его принятии. При этом должна быть сохраняемая не менее 100 лет база: кто и когда инициировал (текст предлагаемого варианта), кто и какие предлагал изменения. А когда выясняется, что закон нанес вред - расследование (без срока давности).