В Центробанке отметили рост инвестиций в экономике

За прошедшие два года в целом по экономике инвестиции сильно выросли, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, бюджету и налогам и экономической политике 31 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии