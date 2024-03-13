Росздравнадзор внес предостережение астраханскому облвоенкому

Территориальный орган Росздравнадзора в Астраханской области рассмотрел обращение регионального отделения общественной организации «Офицеры России» о нарушениях при медицинском освидетельствовании при призыве на военную службу.
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